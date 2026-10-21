Более 150 писателей, актеров и других деятелей культуры призвали правительство Великобритании изменить законодательство, на основании которого организацию Palestine Action запретили как террористическую. Открытое письмо появилось после того, как ирландская писательница Салли Руни и ее издательство Faber объявили о прекращении продажи ее книг в Великобритании, сообщает Dawn.

Письмо в поддержку Руни

Авторы письма заявили, что Салли Руни — писательница, а не террористка, и ее книги должны быть доступны читателям. Среди подписантов — лауреатки Нобелевской премии Анни Эрно и Энн Карсон, актеры Пол Мескаль и Тильда Суинтон, а также писатели Колм Тойбин, Арундати Рой, Джумпа Лахири, Зэди Смит и Джулиан Барнс.

В обращении запрет назвали непродуманным и чрезмерно жестким, а прекращение продажи книг Руни — посягательством на свободу слова и самовыражения. Подписанты также отвергли цензуру, в том числе косвенную, и призвали власти изменить курс.

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Запрет Palestine Action

Лейбористское правительство Великобритании внесло Palestine Action в список террористических организаций в июле 2025 года. Это поставило организацию в один ряд с группировками ХАМАС и «Хезболла» и сделало незаконными участие в ней, поддержку или финансирование. Организация оспаривает это решение.

Руни неоднократно выражала поддержку Palestine Action и заявляла о намерении финансировать ее. В Ирландии, где писательница живет и работает, организация не запрещена. Издательство Faber объяснило, что из-за британского запрета не может законно перечислять автору роялти, полученные от продажи ее книг в стране.

Запрету Palestine Action предшествовала серия резонансных протестных акций против войны в Газе, в том числе против оружейных заводов и предприятий, принадлежащих израильской группе производителей вооружений Elbit. В следующем месяце Верховный суд Великобритании должен рассмотреть апелляцию на запрет, поданную соосновательницей организации Худой Аммори.

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