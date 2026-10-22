Великобритания возобновила производство крупнокалиберного оружия после 20-летнего перерыва

В Великобритании впервые за два десятилетия возобновили производство крупнокалиберного вооружения.

Завод компании Rheinmetall UK в городе Телфорд приступил к изготовлению артиллерийских стволов для танков.

Предприятие будет производить стволы и компоненты для 120-мм и 155-мм артиллерийских систем, в частности для установок RCH 155 и будущих артиллерийских платформ.

Новый производственный цех был построен за восемь месяцев. Проект предусматривает создание около 100 квалифицированных рабочих мест.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что возобновление производства укрепит обороноспособность страны и будет способствовать экономическому росту. Британские работники прошли обучение на предприятии Rheinmetall в Германии, после чего вернулись в Телфорд для запуска производства.

Источник: правительство Великобритании.

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