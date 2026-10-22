Wielka Brytania wznowiła produkcję broni dużego kalibru po 20-letniej przerwie

W Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od dwóch dekad wznowiono produkcję broni dużego kalibru.

Zakład firmy Rheinmetall UK w Telfordzie rozpoczął produkcję luf armatnich do czołgów.

Zakład będzie produkował lufy i komponenty do systemów artyleryjskich kalibru 120 mm i 155 mm, w szczególności do zestawów RCH 155 oraz przyszłych platform artyleryjskich.

Nowa hala produkcyjna powstała w ciągu ośmiu miesięcy. Projekt przewiduje utworzenie około 100 miejsc pracy dla wykwalifikowanych pracowników.

Minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting oświadczył, że wznowienie produkcji wzmocni zdolności obronne kraju i przyczyni się do wzrostu gospodarczego. Brytyjscy pracownicy przeszli szkolenie w zakładzie Rheinmetall w Niemczech, po czym powrócili do Telford, aby uruchomić produkcję.

Źródło: rząd Wielkiej Brytanii.

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