W USA Calley Means, starszy doradca sekretarza zdrowia i opieki społecznej Roberta F. Kennedy’ego Jr., podał się do dymisji z administracji prezydenta Donalda Trumpa. Jak informuje The Hill, stało się to w czwartek, mniej niż dwa tygodnie przed wyborami śródokresowymi.

Różnice wokół MAHA

Means był wyraźnym zwolennikiem ruchu Make America Healthy Again, czyli MAHA. Według publikacji jego rezygnacja mogła być związana z niezadowoleniem z opóźnień we wdrażaniu programu żywnościowego ruchu.

Aktywiści MAHA coraz częściej różnią się z administracją Trumpa w kwestii kluczowych celów ruchu. Należą do nich eliminacja pestycydów i substancji chemicznych z żywności, zachęcanie do zdrowego odżywiania poprzez ograniczenie spożycia żywności ultraprzetworzonej, a także zmiana polityki USA dotyczącej szczepień.

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Biały Dom i amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej nie odpowiedziały na prośbę The Hill o komentarz.

Oświadczenie Meansa

W oświadczeniu w serwisie społecznościowym X Means napisał, że opuszcza Biały Dom z wielkim szacunkiem dla Trumpa i Kennedy’ego Jr. Stwierdził, że przedstawili oni wizję walki z wpływowymi siłami w Waszyngtonie, które, jak powiedział, czerpią korzyści z chorób Amerykanów.

Means wymienił również jako osiągnięcia MAHA zmiany w piramidzie żywieniowej i reformę wytycznych dietetycznych, promowanie medycyny psychodelicznej, usunięcie napojów gazowanych z programu SNAP oraz reformę statusu GRAS.

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