Старший советник Кэлли Минз покинул администрацию Трампа — The Hill
В США Кэлли Минз, старший советник министра здравоохранения и социальных служб Роберта Кеннеди-младшего, подал в отставку из администрации президента Дональда Трампа. Как сообщает The Hill, это произошло в четверг, менее чем за две недели до промежуточных выборов.
Разногласия вокруг MAHA
Минз был заметным сторонником движения Make America Healthy Again, или MAHA. По данным издания, его отставка могла быть связана с недовольством задержками в реализации продовольственной повестки движения.
Активисты MAHA все чаще расходятся с администрацией Трампа по ключевым целям движения. К ним относятся устранение пестицидов и химических веществ из продуктов питания, поощрение здорового питания путем сокращения потребления ультраобработанных продуктов, а также изменение политики США в отношении вакцинации.
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Белый дом и Министерство здравоохранения и социальных служб США не ответили на запрос The Hill о комментарии.
Заявление Минза
В заявлении в социальной сети X Минз написал, что покидает Белый дом с большим уважением к Трампу и Кеннеди-младшему. Он заявил, что они предложили видение борьбы с влиятельными силами в Вашингтоне, которые, по его словам, извлекают выгоду из болезней американцев.
Минз также назвал достижениями MAHA изменения в пищевой пирамиде и реформирование диетических рекомендаций, продвижение психоделической медицины, исключение газированных напитков из программы SNAP и реформу статуса GRAS.