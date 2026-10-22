В США Кэлли Минз, старший советник министра здравоохранения и социальных служб Роберта Кеннеди-младшего, подал в отставку из администрации президента Дональда Трампа. Как сообщает The Hill, это произошло в четверг, менее чем за две недели до промежуточных выборов.

Разногласия вокруг MAHA

Минз был заметным сторонником движения Make America Healthy Again, или MAHA. По данным издания, его отставка могла быть связана с недовольством задержками в реализации продовольственной повестки движения.

Активисты MAHA все чаще расходятся с администрацией Трампа по ключевым целям движения. К ним относятся устранение пестицидов и химических веществ из продуктов питания, поощрение здорового питания путем сокращения потребления ультраобработанных продуктов, а также изменение политики США в отношении вакцинации.

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Белый дом и Министерство здравоохранения и социальных служб США не ответили на запрос The Hill о комментарии.

Заявление Минза

В заявлении в социальной сети X Минз написал, что покидает Белый дом с большим уважением к Трампу и Кеннеди-младшему. Он заявил, что они предложили видение борьбы с влиятельными силами в Вашингтоне, которые, по его словам, извлекают выгоду из болезней американцев.

Минз также назвал достижениями MAHA изменения в пищевой пирамиде и реформирование диетических рекомендаций, продвижение психоделической медицины, исключение газированных напитков из программы SNAP и реформу статуса GRAS.

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