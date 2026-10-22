Старший радник Келлі Мінз залишив адміністрацію Трампа — The Hill

У США старший радник міністра охорони здоров’я і соціальних служб Роберта Кеннеді-молодшого Келлі Мінз подав у відставку з адміністрації президента Дональда Трампа. Як повідомляє The Hill, це сталося в четвер, менш ніж за два тижні до проміжних виборів.

Розбіжності навколо MAHA

Мінз був помітним прихильником руху Make America Healthy Again, або MAHA. За даними видання, його відставка могла бути пов’язана з невдоволенням затримками в реалізації продовольчого порядку денного руху.

Активісти MAHA дедалі частіше розходяться з адміністрацією Трампа щодо ключових цілей руху. До них належать усунення пестицидів і хімічних речовин із харчових продуктів, заохочення здорового харчування через скорочення споживання ультраобробленої їжі, а також зміна політики США щодо вакцинації.

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Білий дім і Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США не відповіли на запит The Hill про коментар.

Заява Мінза

У заяві в соцмережі X Мінз написав, що залишає Білий дім із великою повагою до Трампа та Кеннеді-молодшого. Він заявив, що вони запропонували бачення боротьби із впливовими силами у Вашингтоні, які, за його словами, отримують вигоду з хвороб американців.

Мінз також назвав здобутками MAHA зміни до харчової піраміди й реформування дієтичних рекомендацій, просування психоделічної медицини, вилучення газованих напоїв із програми SNAP та реформу статусу GRAS.

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