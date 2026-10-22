在美国，卫生与公众服务部长小罗伯特·肯尼迪的高级顾问卡利·明斯已从总统唐纳德·特朗普政府辞职。正如The Hill报道，此事发生在周四，距离中期选举不到两周。

围绕MAHA的分歧

明斯是“让美国再次健康”（Make America Healthy Again，简称MAHA）运动的知名支持者。据该媒体报道，他的辞职可能与对该运动食品议程推进延误的不满有关。

MAHA活动人士与特朗普政府在该运动的关键目标上日益产生分歧。其中包括消除食品中的农药和化学物质、通过减少超加工食品的消费来鼓励健康饮食，以及改变美国的疫苗接种政策。

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白宫和美国卫生与公众服务部没有回应The Hill的置评请求。

明斯的声明

明斯在社交媒体平台X上发表的声明中写道，他带着对特朗普和小肯尼迪的高度敬意离开白宫。他表示，他们提出了与华盛顿有影响力的势力作斗争的愿景；据他所说，这些势力从美国人的疾病中获利。

明斯还将食品金字塔的调整和膳食指南改革、推动迷幻医学、将碳酸饮料从SNAP计划中移除以及改革GRAS身份列为MAHA的成就。

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