Sejm Polski zatwierdził dziewięć z dziesięciu poprawek Senatu do nowelizacji ustawy, która ma zapewnić stosowanie w kraju unijnego Aktu o usługach cyfrowych. Dokument zostanie przekazany prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu, który wcześniej zawetował jego poprzednią wersję. Poinformował o tym RMF24.

Natychmiastowe ograniczenie dostępu

Poprawki przewidują skrócenie terminu usuwania nielegalnych treści oraz skrócenie okresu przejściowego do wejścia ustawy w życie. Ustanawiają także natychmiastowe wykonywanie decyzji o ograniczeniu dostępu do materiałów, które między innymi nawołują do samobójstwa lub zabójstwa.

Osobno posłowie poparli przepis dotyczący pilnego blokowania nielegalnych treści związanych z przestępstwami z nienawiści. Chodzi w szczególności o wezwania do przemocy lub groźby ze względu na rasę, pochodzenie narodowe lub etniczne, wyznanie lub jego brak, a także przekonania polityczne.

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Decyzja prezydenta

Jedyna poprawka Senatu odrzucona przez Sejm miała charakter redakcyjny. Po przekazaniu dokumentu prezydentowi Karol Nawrocki będzie miał 21 dni na podpisanie ustawy, jej zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oświadczył, że w zaktualizowanej wersji dokumentu uwzględniono przepisy odpowiadające oczekiwaniom prezydenta. Jak powiedział, Komisja Europejska wezwała Polskę do jak najszybszego przyjęcia krajowych zasad stosowania Aktu o usługach cyfrowych.

Akt o usługach cyfrowych w pełni obowiązuje w państwach UE od 17 lutego 2024 roku. Jego artykuły 9 i 10 pozwalają krajowym organom sądowym i administracyjnym nakazywać dostawcom usług blokowanie nielegalnych treści internetowych.

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