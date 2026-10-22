波兰众议院批准《数字服务法》修正案——RMF24

波兰众议院批准了参议院对一项法律修正案提出的10项修正中的9项。该法案旨在确保欧盟《数字服务法》在波兰得到实施。文件将提交给此前否决其早期版本的波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基。据RMF24报道。

立即限制访问

这些修正案规定缩短删除非法内容的期限，并缩短该法律生效前的过渡期。修正案还规定，立即执行限制访问相关材料的决定，其中包括煽动自杀或谋杀的材料。

此外，议员们支持一项关于紧急屏蔽与仇恨犯罪相关非法内容的规定。这尤其涉及基于种族、国籍或族裔出身、宗教信仰或无宗教信仰，以及政治观点而发出的暴力号召或威胁。

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总统的决定

众议院驳回的唯一一项参议院修正案属于编辑性质。文件提交给总统后，卡罗尔·纳夫罗茨基将有21天时间签署该法律、否决该法律，或将其提交宪法法庭。

数字化部长克日什托夫·加夫科夫斯基曾表示，文件更新版本纳入了符合总统预期的条款。他说，欧盟委员会呼吁波兰尽快通过适用于《数字服务法》的国内规则。

《数字服务法》自2024年2月17日起在欧盟成员国全面生效。其第9条和第10条允许国家司法和行政机关命令服务提供商屏蔽非法网络内容。

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