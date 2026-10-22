Сейм Польши одобрил изменения в закон о цифровых услугах — RMF24

Сейм Польши одобрил девять из десяти поправок Сената к новелле закона, которая должна обеспечить применение в стране Акта ЕС о цифровых услугах. Документ передадут президенту Польши Каролю Навроцкому, который ранее наложил вето на его предыдущую версию. Об этом сообщает RMF24.

Немедленное ограничение доступа

Поправки предусматривают сокращение срока удаления незаконного контента и сокращение переходного периода для вступления закона в силу. Они также устанавливают немедленное исполнение решений об ограничении доступа к материалам, которые, в частности, подстрекают к самоубийству или убийству.

Отдельно депутаты поддержали норму о неотложной блокировке незаконного контента, связанного с преступлениями на почве ненависти. Речь, в частности, идет о призывах к насилию или угрозах из-за расы, национального или этнического происхождения, вероисповедания или его отсутствия, а также политических убеждений.

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Решение президента

Единственная поправка Сената, отклоненная Сеймом, носила редакционный характер. После поступления документа президенту Кароль Навроцкий будет иметь 21 день, чтобы подписать закон, наложить на него вето или направить его в Конституционный трибунал.

Министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявлял, что в обновленной версии документа учли положения, соответствовавшие ожиданиям президента. По его словам, Европейская комиссия призвала Польшу как можно скорее принять национальные правила для применения Акта о цифровых услугах.

Акт о цифровых услугах полностью действует в государствах ЕС с 17 февраля 2024 года. Его статьи 9 и 10 позволяют национальным судебным и административным органам предписывать поставщикам услуг блокировать незаконный интернет-контент.

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