W Polsce ministerka funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oświadczyła, że odchodzi z rządu premiera Donalda Tuska. Jej deklaracja padła po głosowaniu w Sejmie za utrzymaniem dwukadencyjności w samorządzie.

Oświadczenie ministerki

Pełczyńska-Nałęcz wyjaśniła swoją decyzję tym, że wartości są dla niej ważniejsze niż stanowiska. O oświadczeniu ministerki informuje Interia.

W swoim wpisie polityczka napisała, że Sejm podjął decyzję o zachowaniu dwukadencyjności w samorządzie, i nazwała wynik zwycięstwem. Oświadczyła również, że zmiany, których, jak twierdzi, chce 75% Polaków, wejdą w życie.

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Krytyka koalicji

Według ministerki decyzję podjęto mimo głosów K15X. Skrytykowała koalicję i oświadczyła, że znaczna część posłów partii Polska 2050 opowiedziała się po stronie politycznych ustaleń, a nie ludzi.

Pełczyńska-Nałęcz nazwała to nie pierwszą taką decyzją koalicji, lecz fundamentalnie ważną.

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