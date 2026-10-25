W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump ogłosił, że zastosuje ustawę o produkcji obronnej, aby zwiększyć krajowe wydobycie ropy i moce przerobowe. Stało się to w obliczu wysokich cen paliw, żywności i mieszkań przed wyborami 3 listopada, informuje The Hill.

Średnia cena oleju napędowego w USA wyniosła w piątek 6,28 dolara za galon, w porównaniu z 3,72 dolara w lutym, przed rozpoczęciem amerykańskich uderzeń na Iran. Według ekonomistów porozumienie Trumpa dotyczące importu setek tysięcy ton diesla z państwa-agresora, Rosji, nie miało trwałego wpływu na ceny paliw.

Ceny ropy i żywności

Ekonomista Uniwersytetu Stanforda Neale Mahoney powiedział, że ceny benzyny nie spadną bez zakończenia wojny z Iranem, zwiększenia produkcji i przywrócenia żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Jak stwierdził, negocjacje w sprawie jej otwarcia nie przyniosły w ostatnich tygodniach zauważalnego postępu.

W piątek cena ropy Brent wzrosła o ponad 3% do 116 dolarów za baryłkę, a West Texas Intermediate zyskała niemal 4% i zamknęła sesję na poziomie 103 dolarów. Mahoney ostrzegł również, że drogi diesel i ograniczenie eksportu nawozów przez Cieśninę Ormuz z czasem wpływają na ceny produktów rolnych. Za dodatkowy czynnik wywierający presję na globalne dostawy żywności uznał El Niño.

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Cena mielonej wołowiny w USA utrzymuje się w pobliżu 6,80 dolara za funt, mimo sierpniowego zarządzenia Trumpa o imporcie 300 tys. ton metrycznych zagranicznej wołowiny. Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego o stałej stopie wynosi 7,32%.

Nastroje wyborców i rynek mieszkaniowy

Narodowe Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami podało, że liczba oczekujących transakcji sprzedaży domów we wrześniu spadła o 7,3% w porównaniu z sierpniem i o 11,3% rok do roku. W czwartek Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze mające obniżyć składki ubezpieczeniowe, koszty refinansowania i oprocentowanie części kredytów hipotecznych wspieranych przez państwo, jednak eksperci nie oczekują odczuwalnego efektu przed dniem głosowania.

Według październikowego badania Uniwersytetu Michigan nastroje konsumentów w USA spadły niemal do rekordowo niskiego poziomu — drugiego najniższego w historii obserwacji. Sondaż CNBC wśród tysiąca zarejestrowanych wyborców wykazał, że 80% respondentów ocenia stan gospodarki jako przeciętny lub zły, a działania Trumpa w gospodarce popiera 33% badanych, wobec 63%, którzy ich nie popierają.

Republikański strateg Brian Darling zauważył, że Amerykanie nie odczuwają pozytywnych wskaźników gospodarczych, ponieważ wydają więcej na benzynę i żywność. Jego zdaniem dalszy wzrost cen paliw przed wyborami może stać się decydującym czynnikiem w szeregu wyrównanych wyścigów wyborczych.

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