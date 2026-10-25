美国总统唐纳德·特朗普宣布，将动用《国防生产法》来扩大国内石油产量和炼油能力。据《国会山报》报道，此举正值11月3日选举前燃料、食品和住房价格高企之际。

美国柴油平均价格周五为每加仑6.28美元，而2月、美国开始打击伊朗之前为3.72美元。经济学家表示，特朗普与侵略国俄罗斯达成的进口数十万吨柴油的协议，并未对燃料价格产生持久影响。

石油和食品价格

斯坦福大学经济学家尼尔·马奥尼表示，如果不结束与伊朗的战争、增加产量并恢复经由霍尔木兹海峡的航运，汽油价格就不会下降。他说，近几周有关重新开放该海峡的谈判没有取得明显进展。

周五，布伦特原油价格上涨逾3%，至每桶116美元；西得克萨斯中质原油上涨近4%，收于103美元。马奥尼还警告称，高价柴油以及经由霍尔木兹海峡出口的化肥减少，正逐渐影响农产品价格。他称，厄尔尼诺现象是对全球食品供应造成压力的另一个因素。

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尽管特朗普8月下令进口30万吨外国牛肉，美国碎牛肉价格仍维持在每磅约6.80美元。30年期固定利率抵押贷款利率为7.32%。

选民情绪与住房市场

美国全国房地产经纪人协会表示，9月待完成住房销售数量较8月下降7.3%，同比下降11.3%。特朗普周四签署了一项旨在降低保险费、再融资成本和部分政府抵押贷款利率的行政命令，但专家预计在投票日前不会产生明显效果。

密歇根大学10月调查显示，美国消费者信心降至接近历史最低水平，为有记录以来第二低。CNBC对1,000名登记选民进行的调查显示，80%的受访者认为经济状况一般或糟糕；33%的受访者认可特朗普在经济方面的表现，63%不认可。

共和党策略师布赖恩·达林指出，由于美国人在汽油和食品上的支出更多，他们感受不到积极的经济指标。他认为，选举前燃料价格进一步上涨可能成为多场竞争激烈选战中的决定性因素。

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