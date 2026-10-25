В США президент Дональд Трамп объявил, что применит Закон об оборонном производстве для наращивания внутренней добычи нефти и перерабатывающих мощностей. Это произошло на фоне высоких цен на топливо, продукты и жилье в преддверии выборов 3 ноября, сообщает The Hill.

Средняя цена дизельного топлива в США в пятницу составила 6,28 доллара за галлон — по сравнению с 3,72 доллара в феврале, до начала ударов США по Ирану. По словам экономистов, договоренность Трампа об импорте сотен тысяч тонн дизеля из государства-агрессора России не имела длительного влияния на стоимость топлива.

Цены на нефть и продовольствие

Экономист Стэнфордского университета Нил Махони заявил, что цены на бензин не снизятся без завершения войны с Ираном, увеличения производства и восстановления судоходства через Ормузский пролив. По его словам, переговоры о его открытии в последние недели не дали заметного прогресса.

В пятницу цена нефти Brent выросла более чем на 3% — до 116 долларов за баррель, а West Texas Intermediate прибавила почти 4% и закрылась на уровне 103 долларов. Махони также предупредил, что дорогой дизель и сокращение экспорта удобрений через Ормузский пролив со временем влияют на аграрные цены. Дополнительным фактором давления на глобальные поставки продовольствия он назвал Эль-Ниньо.

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Стоимость говяжьего фарша в США держится около 6,80 доллара за фунт, несмотря на августовское распоряжение Трампа импортировать 300 тысяч метрических тонн иностранной говядины. Ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой составляет 7,32%.

Настроения избирателей и рынок жилья

Национальная ассоциация риелторов сообщила, что количество незавершенных сделок по продаже жилья в сентябре снизилось на 7,3% по сравнению с августом и на 11,3% в годовом измерении. В четверг Трамп подписал указ, призванный снизить страховые взносы, расходы на рефинансирование и ставки по части государственных ипотечных кредитов, однако эксперты не ожидают ощутимого эффекта до дня голосования.

Согласно октябрьскому опросу Мичиганского университета, потребительские настроения в США опустились почти до рекордно низкого уровня — второго самого низкого за всю историю наблюдений. Опрос CNBC среди тысячи зарегистрированных избирателей показал, что 80% респондентов оценивают состояние экономики как посредственное или плохое, а действия Трампа в экономике одобряют 33% опрошенных против 63%, которые их не одобряют.

Республиканский стратег Брайан Дарлинг отметил, что американцы не ощущают положительных экономических показателей, поскольку тратят больше на бензин и продукты. По его мнению, дальнейший рост цен на топливо до выборов может стать решающим фактором в ряде конкурентных гонок.

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