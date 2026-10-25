Президент Трамп оголосив про кроки для нарощування видобутку нафти — The Hill

У США президент Дональд Трамп оголосив, що застосує Закон про оборонне виробництво для нарощування внутрішнього видобутку нафти та переробних потужностей. Це сталося на тлі високих цін на пальне, продукти й житло напередодні виборів 3 листопада, повідомляє The Hill.

Середня ціна дизельного пального у США в п’ятницю становила 6,28 долара за галон — порівняно з 3,72 долара у лютому, до початку ударів США по Ірану. За словами економістів, домовленість Трампа про імпорт сотень тисяч тонн дизеля з держави-агресора Росії не мала тривалого впливу на вартість пального.

Ціни на нафту та продовольство

Економіст Стенфордського університету Ніл Махоні заявив, що ціни на бензин не знизяться без завершення війни з Іраном, збільшення виробництва та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Переговори щодо її відкриття, за його словами, останніми тижнями не дали помітного прогресу.

У п’ятницю ціна нафти Brent зросла більш як на 3% — до 116 доларів за барель, а West Texas Intermediate додала майже 4% і закрилася на рівні 103 доларів. Махоні також попередив, що дорогий дизель і скорочення експорту добрив через Ормузьку протоку з часом впливають на аграрні ціни. Додатковим чинником тиску на глобальні поставки продовольства він назвав Ель-Ніньйо.

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Вартість яловичого фаршу у США тримається біля 6,80 долара за фунт, попри розпорядження Трампа в серпні імпортувати 300 тисяч метричних тонн іноземної яловичини. Ставка за 30-річною іпотекою з фіксованою ставкою становить 7,32%.

Настрої виборців і житловий ринок

Національна асоціація рієлторів повідомила, що кількість незавершених угод із продажу житла у вересні впала на 7,3% проти серпня та на 11,3% у річному вимірі. Трамп у четвер підписав указ, покликаний знизити страхові внески, витрати на рефінансування та ставки за частиною державних іпотечних кредитів, однак експерти не очікують відчутного ефекту до дня голосування.

За даними жовтневого опитування Мічиганського університету, споживчі настрої у США опустилися майже до рекордно низького рівня — другого найнижчого за всю історію спостережень. Опитування CNBC серед тисячі зареєстрованих виборців показало, що 80% респондентів оцінюють стан економіки як посередній або поганий, а дії Трампа в економіці схвалюють 33% опитаних проти 63%, які їх не схвалюють.

Республіканський стратег Браян Дарлінг зазначив, що американці не відчувають позитивних економічних показників, оскільки витрачають більше на бензин і продукти. На його думку, подальше зростання цін на пальне до виборів може стати вирішальним чинником у низці конкурентних перегонів.

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