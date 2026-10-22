В Польше министр фондов и региональной политики Катажина Пельчиньская-Наленч заявила, что покидает правительство премьер-министра Дональда Туска. Ее заявление прозвучало после голосования в Сейме за сохранение ограничения в два срока в местном самоуправлении.

Заявление министра

Пельчиньская-Наленч объяснила свое решение тем, что ценности для нее важнее должностей. О заявлении министра сообщает Interia.

В своем посте политик написала, что Сейм принял решение сохранить ограничение в два срока в самоуправлении, и назвала результат победой. Она также заявила, что изменения, которых, по ее словам, хотят 75% поляков, вступят в силу.

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Критика коалиции

По словам министра, решение было принято несмотря на голоса K15X. Она раскритиковала коалицию и заявила, что значительная часть депутатов партии «Польша 2050» встала на сторону политических договоренностей, а не людей.

Пельчиньская-Наленч назвала это не первым таким решением коалиции, но фундаментально важным.

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