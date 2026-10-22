Трамп заявил, что заслуживает Пулитцеровской премии
Президент США Дональд Трамп заявил, что должен был бы получить Пулитцеровскую премию за свои литературные работы. Он также упомянул Нобелевскую премию мира, которую не получил, несмотря на собственные усилия по прекращению войн. В то же время непонятно, какую именно из своих работ американский президент считает достойной Пулитцеровской премии.
Президент США Дональд Трамп пожаловался, что до сих пор не получил ни Нобелевской премии мира, ни Пулитцеровской премии. Трамп рассказывал о том, как ему не удалось получить Нобелевскую премию мира. Он неоднократно заявлял, что прилагал усилия для прекращения войн, и упоминал о своем желании получить эту награду.
При этом президент США уверяет, что отсутствие Нобелевской премии его не огорчает. Однако он регулярно возвращается к этой теме и говорит о том, что, по его мнению, заслуживает этой награды.
На этот раз Трамп упомянул и о Пулитцеровской премии. В среду во время беседы он сначала назвал её, а затем объяснил, почему, по его мнению, также должен был бы получить эту награду. «Я не получил Нобелевскую премию. А за свои литературные труды я должен был бы получить Пулитцеровскую премию», — заявил Трамп. При этом президент не уточнил, какие именно свои тексты или книги считает достойными такой награды. Поэтому остается непонятным, о какой конкретной работе он говорил.
Ранее тема Нобелевской премии мира также появлялась в новостях с участием Трампа. В частности, 9 октября лауреат Нобелевской премии Нави Пиллей пошутила о возможности разделить награду с американским президентом. Это стало ещё одним поводом для обсуждения его стремления получить международное признание. Об этом сообщает Associated Press (AP).
В федеральном суде в Вашингтоне 22 октября 2026 года был подан иск против президента США Дональда Трампа, криптокомпании его семьи World Liberty Financial и специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа.
Двухпартийная группа из 23 членов Палаты представителей США направила письмо президенту Дональду Трампу с призывом обратиться к Илону Маску с просьбой предоставить Украине полный доступ к системе Starlink.