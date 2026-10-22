Трамп заявил, что заслуживает Пулитцеровской премии

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что до сих пор не получил ни Нобелевской премии мира, ни Пулитцеровской премии. Трамп рассказывал о том, как ему не удалось получить Нобелевскую премию мира. Он неоднократно заявлял, что прилагал усилия для прекращения войн, и упоминал о своем желании получить эту награду.

При этом президент США уверяет, что отсутствие Нобелевской премии его не огорчает. Однако он регулярно возвращается к этой теме и говорит о том, что, по его мнению, заслуживает этой награды.

На этот раз Трамп упомянул и о Пулитцеровской премии. В среду во время беседы он сначала назвал её, а затем объяснил, почему, по его мнению, также должен был бы получить эту награду. «Я не получил Нобелевскую премию. А за свои литературные труды я должен был бы получить Пулитцеровскую премию», — заявил Трамп. При этом президент не уточнил, какие именно свои тексты или книги считает достойными такой награды. Поэтому остается непонятным, о какой конкретной работе он говорил.

Ранее тема Нобелевской премии мира также появлялась в новостях с участием Трампа. В частности, 9 октября лауреат Нобелевской премии Нави Пиллей пошутила о возможности разделить награду с американским президентом. Это стало ещё одним поводом для обсуждения его стремления получить международное признание. Об этом сообщает Associated Press (AP).

В федеральном суде в Вашингтоне 22 октября 2026 года был подан иск против президента США Дональда Трампа, криптокомпании его семьи World Liberty Financial и специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа.