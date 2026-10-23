Министерство юстиции США подало иск относительно предстоящих выборов в Сенат США на Аляске. Ведомство просит заблокировать сертификацию победителя, если действующий сенатор-республиканец Дэн Салливан проиграет выборы.

Иск о сертификации

Об иске Министерства юстиции США сообщает CNBC, опубликовавшее материал 23 октября 2026 года.

В тексте отмечается, что иск был подан в четверг. CNBC называет этот юридический шаг чрезвычайным.

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Возможная путаница среди избирателей

Иск ссылается на возможную путаницу среди избирателей. Причиной названо присутствие в бюллетене другого кандидата — Дэниела Салливана. Его имя похоже на имя действующего сенатора Дэна Салливана.

Запрос ведомства не предусматривает безусловной блокировки сертификации: он связан именно со сценарием возможного поражения действующего республиканца на предстоящих выборах.

На опубликованной CNBC фотографии Дэн Салливан изображен рядом с президентом США Дональдом Трампом на предвыборном мероприятии в Уосилле, Аляска, 13 октября 2026 года.

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