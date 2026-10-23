Мін’юст США подав позов щодо сертифікації результатів виборів на Алясці — CNBC

Міністерство юстиції США подало позов щодо майбутніх виборів до Сенату США на Алясці. Відомство просить заблокувати сертифікацію переможця, якщо чинний сенатор-республіканець Ден Салліван програє вибори.

Позов щодо сертифікації

Про позов Міністерства юстиції США повідомляє CNBC, яке опублікувало матеріал 23 жовтня 2026 року.

У тексті зазначено, що позов подали у четвер. CNBC називає цей судовий крок надзвичайним.

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Ймовірна плутанина виборців

Позов посилається на ймовірну плутанину виборців. Причиною названо присутність у бюлетені іншого кандидата — Деніела Саллівана. Його ім’я подібне до імені чинного сенатора Дена Саллівана.

Запит відомства не передбачає безумовного блокування сертифікації: він пов’язаний саме зі сценарієм можливої поразки чинного республіканця на майбутніх виборах.

На опублікованій CNBC фотографії Ден Салліван зображений поруч із президентом США Дональдом Трампом на передвиборчому заході у Васіллі на Алясці 13 жовтня 2026 року.

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