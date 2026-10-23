Departament Sprawiedliwości USA złożył pozew dotyczący nadchodzących wyborów do Senatu USA na Alasce. Resort wnosi o zablokowanie certyfikacji zwycięzcy, jeśli urzędujący senator republikański Dan Sullivan przegra wybory.

Pozew w sprawie certyfikacji

O pozwie Departamentu Sprawiedliwości USA informuje CNBC, które opublikowało materiał 23 października 2026 roku.

W tekście wskazano, że pozew złożono w czwartek. CNBC nazywa ten krok prawny nadzwyczajnym.

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Możliwe zamieszanie wśród wyborców

Pozew powołuje się na możliwe zamieszanie wśród wyborców. Jako przyczynę wskazano obecność na karcie do głosowania innego kandydata — Daniela Sullivana. Jego nazwisko jest podobne do nazwiska urzędującego senatora Dana Sullivana.

Wniosek resortu nie przewiduje bezwarunkowego zablokowania certyfikacji: jest on powiązany konkretnie ze scenariuszem możliwej porażki urzędującego republikanina w nadchodzących wyborach.

Na fotografii opublikowanej przez CNBC Dan Sullivan został przedstawiony obok prezydenta USA Donalda Trumpa podczas wydarzenia wyborczego w Wasilli na Alasce 13 października 2026 roku.

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