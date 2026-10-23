Возле посольства Украины в Вашингтоне обнаружили подозрительный предмет

В Вашингтоне возле посольства Украины обнаружили подозрительный предмет.

Секретная служба США проводит расследование, а дороги рядом с дипломатическим учреждением перекрыли.

Источник: Остап Яриш.

Западные посольства в Киеве готовят планы действий на случай нового обострения ситуации и прицельных российских ударов по дипломатическим учреждениям. По данным The Guardian, среди возможных вариантов — временный перенос работы во Львов или восточную Польшу, но пока дипломаты остаются в столице.

Польша не планирует менять режим работы своего посольства в Киеве, несмотря на новые угрозы со стороны России и призывы к иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу. В польском МИД заявили, что такие действия не заставят Варшаву ослабить поддержку Украины.

Читай нас в