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Новости Мир

Возле посольства Украины в Вашингтоне обнаружили подозрительный предмет

UA NEWS 23 Октября 2026 18:10
Возле посольства Украины в Вашингтоне обнаружили подозрительный предмет

В Вашингтоне возле посольства Украины обнаружили подозрительный предмет. 

 Секретная служба США проводит расследование, а дороги рядом с дипломатическим учреждением перекрыли.

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Источник: Остап Яриш.

Западные посольства в Киеве готовят планы действий на случай нового обострения ситуации и прицельных российских ударов по дипломатическим учреждениям. По данным The Guardian, среди возможных вариантов — временный перенос работы во Львов или восточную Польшу, но пока дипломаты остаются в столице.

Польша не планирует менять режим работы своего посольства в Киеве, несмотря на новые угрозы со стороны России и призывы к иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу. В польском МИД заявили, что такие действия не заставят Варшаву ослабить поддержку Украины.

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