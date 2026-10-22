В штате Теннесси, США, команда, которой предстояло установить внутривенную линию приговоренной к смертной казни Кристе Пайк, еще до начала введения пентобарбитала неоднократно сомневалась в состоянии ее вены. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на подробное заявление адвоката Пайк Рэнди Спайви, который был свидетелем процедуры.

Попытки установить внутривенную линию

По словам Спайви, члены команды использовали до 10 игл, пытаясь обеспечить венозный доступ для введения смертельной дозы седативного препарата. Примерно через 20 минут после начала процедуры они начали обсуждать, могла ли вена быть повреждена.

Один из членов команды, обозначенный адвокатом как «член номер два», впервые высказал такое предположение в 18:53. После этого команда отказалась от иглы 20-го калибра, посчитав ее недостаточно длинной. В 18:57 двое участников осмотрели место введения и не смогли определить, удалось ли найти вену.

Несмотря на это, через несколько минут команда решила, что линия установлена, однако позднее выяснилось, что она не работает должным образом. Иглу из левой руки Пайк извлекли; по наблюдению Спайви, она выглядела сильно согнутой. В 19:08 участники решили перегруппироваться и снова проверить правую руку осужденной. В 19:13 ей сообщили, что венозный доступ якобы найден.

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Отмененная казнь и судебное ходатайство

Поиск вены начался в 18:35 и завершился в 19:24, когда команда покинула камеру, полагая, что все идет по плану. Однако Пайк оставалась жива, издавала звуки храпа и удушья, после чего исполнение приговора в конечном итоге прекратили.

Адвокат указывает, что сомнения команды в состоянии вены поддерживают версию, согласно которой пентобарбитал мог попасть не в кровоток, а в ткани руки. В 19:34 Пайк пожаловалась на сильное жжение и ощущение, будто ее рука может лопнуть.

После 10 дней в больнице Пайк вернули в тюрьму в Нэшвилле. По данным издания, она может говорить и ходить, однако ее долгосрочное состояние здоровья пока неизвестно. Губернатор Теннесси Билл Ли отменил все казни в штате до завершения проверки.

Свидетельские показания Спайви приложили к новому ходатайству по делу приговоренного к смертной казни Тони Каррутерса и других заключенных. В мае команда также не смогла найти вену Каррутерса более чем за 30 минут, и он выжил после попытки казни. Его адвокаты оспаривают протокол смертельной инъекции в Теннесси, заявляя о риске жестокого и необычного наказания.

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