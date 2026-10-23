Земельный суд в Вайдене в Баварии осудил двух мужчин за незаконную перевозку отходов из Германии в Польшу и Чехию. Главного обвиняемого, 43-летнего руководителя предприятия по утилизации отходов, приговорили к четырём с половиной годам лишения свободы. Его 57-летний сообвиняемый получил два года лишения свободы условно, сообщает Interia.

Перевозки происходили с 2024 года

По данным суда, незаконный вывоз отходов за границу продолжался с 2024 года. Суд установил, что по распоряжению директора предприятия сознательно и незаконно вывозили как опасные, так и другие отходы. В схеме участвовал 57-летний мужчина, который организовывал перевозки.

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Среди отходов были батареи

В период, охваченный делом, за границу перевезли примерно 620 тонн отходов, не относящихся к опасным, а также около 140 тонн опасных отходов. К последним преимущественно относились батареи и отходы от них. Суд указал, что 43-летний мужчина действовал из корыстных побуждений.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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