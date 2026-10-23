Sąd Krajowy w Weiden w Bawarii skazał dwóch mężczyzn za nielegalny transport odpadów z Niemiec do Polski i Czech. Główny oskarżony, 43-letni kierownik przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją odpadów, został skazany na cztery i pół roku więzienia. Jego 57-letni współoskarżony otrzymał karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu, informuje Interia.

Transporty odbywały się od 2024 roku

Według sądu nielegalny wywóz odpadów za granicę trwał od 2024 roku. Sąd ustalił, że na polecenie dyrektora przedsiębiorstwa świadomie i nielegalnie wywożono zarówno odpady niebezpieczne, jak i inne. W procederze uczestniczył 57-letni mężczyzna, który organizował transport.

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Wśród odpadów były baterie

W okresie objętym sprawą za granicę przewieziono około 620 ton odpadów nienależących do niebezpiecznych, a także około 140 ton odpadów niebezpiecznych. Do tych ostatnich należały głównie baterie i odpady z nich. Sąd wskazał, że 43-letni mężczyzna działał z pobudek zarobkowych.

Wyrok sądu nie jest jeszcze prawomocny.

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