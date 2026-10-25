Prezydent USA Donald Trump podczas wiecu w mieście Perry w stanie Georgia powiedział, że nie martwią go wysokie ceny paliwa, ponieważ sektor naftowy zarabia duże pieniądze. Jak informuje The Hill, wydarzenie odbyło się na poparcie kandydata do Senatu, kongresmena Mike'a Collinsa, oraz kandydata na gubernatora Ricka Jacksona.

Trump powiedział, że spodziewa się nagłówków o cierpieniu ludzi z powodu cen na stacjach benzynowych w obliczu zysków branży naftowej. Zaznaczył również, że doradzano mu, aby nie wspominał o tych zyskach.

Reakcja Demokratów

Demokratyczny strateg David Axelrod skrytykował słowa Trumpa. W poście w serwisie społecznościowym X napisał, że prezydent zarabia więcej niż kiedykolwiek, nie przejmuje się wysokimi cenami benzyny i wybrał niefortunne przesłanie końcowe.

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom również zareagował w serwisie X, określając prezydenturę Trumpa jako rekordowo dochodową dla wielkich koncernów naftowych.

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Ceny paliw na tle wojny w Iranie

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Motoryzacyjnego AAA, w niedzielę rano średnia cena galona benzyny w USA wynosiła 4,29 dolara. O tej samej porze rok wcześniej wynosiła 3,06 dolara za galon.

Wysokie ceny paliw obserwowane są na tle wojny w Iranie, która według publikacji zbliża się do ósmego miesiąca. Statki nadal przepływają przez Cieśninę Ormuz, jednak z powodu ryzyka wojennego transport na Bliskim Wschodzie stał się droższy.

Trump powiedział, że wysokie ceny ropy są tymczasowe i znacznie spadną po zakończeniu wojny. W piątek ceny ropy osiągnęły najwyższy poziom od maja; jeśli pozostaną wysokie, koszty paliwa mogą nadal rosnąć przed wyborami uzupełniającymi w USA w listopadzie.

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