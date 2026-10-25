美国总统唐纳德·特朗普在佐治亚州佩里市的一场集会上表示，他不担心高燃油价格，因为石油行业赚了很多钱。据《国会山报》报道，该活动旨在支持参议员候选人、众议员迈克·柯林斯，以及州长候选人里克·杰克逊。

特朗普表示，他预计会出现有关人们因加油站价格而受苦、而石油行业正在获利的新闻标题。他还指出，有人建议他不要提及这些利润。

民主党的反应

民主党策略师戴维·阿克塞尔罗德批评了特朗普的言论。他在社交媒体平台X上发文称，总统比以往任何时候赚得都多，却不在乎高汽油价格，并选择了一个不恰当的结束信息。

加利福尼亚州州长加文·纽森也在X上作出回应，称特朗普任期对大型石油公司而言创下了利润纪录。

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伊朗战争背景下的燃油价格

根据美国汽车协会AAA的数据，截至周日上午，美国一加仑汽油的平均价格为4.29美元。一年前的同一时间，这一价格为每加仑3.06美元。

高燃油价格出现在伊朗战争的背景下，据该媒体称，这场战争正接近第八个月。船只仍在通过霍尔木兹海峡，但由于战争风险，中东地区的运输成本已经上升。

特朗普表示，高油价是暂时的，战争结束后将大幅下降。周五，油价达到自5月以来的最高水平；如果油价维持高位，燃油成本可能会在11月美国中期选举前继续上涨。

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