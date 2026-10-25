Президент США Дональд Трамп во время митинга в городе Перри, штат Джорджия, заявил, что его не беспокоят высокие цены на топливо, поскольку нефтяной сектор зарабатывает большие деньги. Как сообщает The Hill, мероприятие проводилось в поддержку кандидата в Сенат, конгрессмена Майка Коллинза, и кандидата в губернаторы Рика Джексона.

Трамп заявил, что ожидает заголовков о страданиях людей из-за цен на заправках на фоне прибыли нефтяной отрасли. Он также отметил, что ему советовали не упоминать об этой прибыли.

Реакция демократов

Демократический стратег Дэвид Аксельрод раскритиковал слова Трампа. В публикации в социальной сети X он написал, что президент зарабатывает больше, чем когда-либо, не обращает внимания на высокие цены на бензин и выбрал неудачное заключительное послание.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом также отреагировал в X, охарактеризовав президентство Трампа как рекордно прибыльное для крупных нефтяных компаний.

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Цены на топливо на фоне войны в Иране

По данным Американской автомобильной ассоциации AAA, по состоянию на утро воскресенья средняя цена галлона бензина в США составляла 4,29 доллара. Годом ранее в это же время она равнялась 3,06 доллара за галлон.

Высокие цены на топливо наблюдаются на фоне войны в Иране, которая, по данным издания, приближается к восьмому месяцу. Суда продолжают проходить через Ормузский пролив, однако из-за военных рисков перевозки на Ближнем Востоке стали дороже.

Трамп заявил, что высокие цены на нефть носят временный характер и существенно снизятся после окончания войны. В пятницу цены на нефть достигли максимального уровня с мая; если они останутся высокими, стоимость топлива может продолжить расти в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре.

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