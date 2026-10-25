W Polsce wartość kaucji za opakowania, których konsumenci nie odebrali w 2025 roku w ramach systemu kaucyjnego, przekroczyła 121 mln zł. Łącznie zebrano 121,826 mln zł kaucji, podczas gdy konsumentom zwrócono 728,8 tys. zł, informuje Interia, powołując się na dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska Polski.

Środki są przeznaczane na funkcjonowanie systemu

Ministerstwo wyjaśniło, że nieodebrana kaucja nie trafia bezpośrednio do budżetu państwa. Jest ona jednym ze źródeł finansowania systemu kaucyjnego, obok wpłat przedsiębiorców wprowadzających napoje do obrotu oraz dochodów ze sprzedaży surowców do recyklingu.

Środki z nieodebranych kaucji pokrywają między innymi koszty zbiórki, transportu i sortowania opakowań. Dlatego nie należy ich utożsamiać z czystym zyskiem operatorów systemu. Resort oświadczył również, że pieniądze te nie będą przekazywane do budżetu państwa, na inne potrzeby społeczne ani podmiotom niezaangażowanym w tworzenie systemu.

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Dane za 2025 rok nie są ostateczne

Wiceminister Anita Sowińska podkreśliła, że kwoty nieodebranych kaucji nie można uznawać za ostateczny zysk operatorów ani za środki bezpowrotnie utracone przez konsumentów. Opakowania kupione pod koniec 2025 roku mogły zostać zwrócone już w 2026 roku.

System kaucyjny w Polsce zaczął działać 1 października 2025 roku. Obejmuje jednorazowe butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra oraz butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra. Kaucja wynosi 50 groszy za butelkę plastikową lub puszkę oraz 1 zł za butelkę szklaną.

Ministerstwo nie ma pełnych danych o całkowitych kosztach funkcjonowania systemu, a pełniejsza ocena będzie możliwa po zakończeniu okresów sprawozdawczych. W Polsce działa ośmiu operatorów systemu. Przedstawiciele branży poruszają kwestie wykorzystania nieodebranych środków i rozliczeń między operatorami, jeśli opakowanie kupiono w jednym sklepie, a zwrócono w innym.

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