在波兰，消费者在2025年通过押金返还系统未取回的包装押金价值超过1.21亿兹罗提。押金总收取额为1.21826亿兹罗提，而返还给消费者的金额为72.88万兹罗提，Interia报道，并援引波兰气候与环境部的数据。

资金用于系统运营

该部解释称，未取回的押金不会直接进入国家预算。除将饮料投放市场的企业缴费以及出售回收原材料的收入外，这些押金也是押金返还系统的资金来源之一。

未取回押金的资金尤其用于支付包装收集、运输和分拣的费用。因此，不应将其等同于系统运营商的净利润。该部门还表示，这些资金不会转入国家预算，不会用于其他公共需求，也不会提供给未参与建立该系统的实体。

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2025年的数据并非最终数据

副部长阿妮塔·索温斯卡强调，未取回的押金金额不能被视为运营商的最终利润，也不能被视为消费者永久损失的资金。2025年底购买的包装可能已在2026年被返还。

波兰的押金返还系统于2025年10月1日开始运行。该系统涵盖容量不超过3升的一次性塑料瓶、容量不超过1升的金属罐，以及容量不超过1.5升的可重复使用玻璃瓶。塑料瓶或金属罐的押金为50格罗希，玻璃瓶的押金为1兹罗提。

该部没有关于系统运营总成本的完整数据，在报告期结束后才能进行更全面的评估。波兰有8家系统运营商。行业代表提出了未取回资金的使用问题，以及如果包装在一家商店购买、在另一家商店返还时运营商之间的结算问题。

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