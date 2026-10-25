В Польше стоимость залогов за упаковку, которые потребители не вернули в 2025 году в рамках депозитной системы, превысила 121 млн злотых. Всего было собрано 121,826 млн злотых залогов, тогда как потребителям вернули 728,8 тыс. злотых, сообщает Interia со ссылкой на данные Министерства климата и окружающей среды Польши.

Средства направляют на работу системы

В министерстве пояснили, что невозвращенный залог не поступает напрямую в государственный бюджет. Он является одним из источников финансирования депозитной системы наряду со взносами предпринимателей, вводящих напитки в оборот, и доходами от продажи сырья для переработки.

Средства от невозвращенных залогов покрывают, в частности, расходы на сбор, перевозку и сортировку упаковки. Поэтому их не следует отождествлять с чистой прибылью операторов системы. В ведомстве также заявили, что эти деньги не будут передаваться в государственный бюджет, на другие общественные нужды или субъектам, не участвующим в создании системы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Данные за 2025 год не являются окончательными

Заместитель министра Анита Совиньска подчеркнула, что сумму невозвращенных залогов нельзя считать окончательной прибылью операторов или окончательно утраченными средствами потребителей. Тару, приобретенную в конце 2025 года, могли вернуть уже в 2026 году.

Депозитная система в Польше начала работать 1 октября 2025 года. Она охватывает одноразовые пластиковые бутылки объемом до 3 литров, металлические банки объемом до 1 литра и многоразовые стеклянные бутылки объемом до 1,5 литра. Залог составляет 50 грошей за пластиковую бутылку или банку и 1 злотый за стеклянную бутылку.

Министерство не располагает полными данными об общей стоимости функционирования системы, а более полная оценка возможна после завершения отчетных периодов. В Польше действуют восемь операторов системы. Представители отрасли поднимают вопросы об использовании невозвращенных средств и расчетах между операторами, если тару купили в одном магазине, а вернули в другом.

Читай нас в