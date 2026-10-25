VdK wzywa do zmian w reformie opieki w Niemczech — Der Spiegel

W Niemczech związek społeczny VdK wezwał rząd federalny do dopracowania planowanej reformy systemu opieki. Organizacja uważa, że nowy sposób podziału środków może utrudnić dostęp do niezbędnej pomocy oraz stworzyć dodatkowe obciążenie dla krewnych opiekujących się bliskimi.

Jak informuje Der Spiegel, prezeska VdK Verena Bentele oświadczyła, że osoby opiekujące się krewnymi potrzebują uproszczeń i większego wsparcia. Jej zdaniem nie powinny być zmuszane do opieki nad bliskimi aż do wyczerpania z powodu niedoboru środków w systemie ubezpieczenia pielęgnacyjnego.

Łączenie świadczeń we wspólne budżety

Planowana reforma ma ustabilizować składki do systemu ubezpieczenia pielęgnacyjnego. W tym celu różne rodzaje świadczeń mają zostać połączone we wspólne budżety. Jednocześnie VdK ostrzega, że sztywny podział na cztery odrębne budżety może zmusić osoby wymagające opieki do pokrywania części niezbędnych usług z własnych środków, jeśli odpowiedni budżet zostanie wyczerpany.

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Bentele zaznaczyła, że z powodu nowego modelu niektóre osoby będą musiały zmienić już ustalony sposób organizacji opieki. Na przykład osoba nie zawsze może liczyć na pomoc sąsiada, jeśli środki na profesjonalną usługę opiekuńczą zostały już wykorzystane. Jednocześnie nie każdy potrzebuje droższej profesjonalnej usługi, jednak ludzie mogą zostać zmuszeni do skorzystania z niej, jeśli wyczerpano budżet na inny rodzaj wsparcia.

Żądanie zwrotu środków z okresu pandemii

VdK domaga się także zwrotu do systemu ubezpieczenia pielęgnacyjnego 5,2 mld euro tak zwanych długów z czasów pandemii COVID-19. Chodzi o dodatkowe usługi, które fundusze ubezpieczeniowe sfinansowały w okresie pandemii, lecz których rząd federalny, według organizacji, nie zrekompensował.

Ponadto związek społeczny opowiada się za jednolitym systemem ubezpieczenia pielęgnacyjnego, do którego składki płaciliby wszyscy obywatele. Zdaniem VdK rząd powinien zapewnić systemowi wystarczające finansowanie, a nie ograniczać zakres wsparcia dla osób wymagających opieki.

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