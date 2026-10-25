Burze Boelo i Austen, które przeszły przez Europę Północną, pozbawiły energii elektrycznej ponad 150 tysięcy domów we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Niekorzystna pogoda spowodowała również odwołanie i przekierowanie setek lotów oraz zakłócenia w działaniu sieci komórkowych, informuje The Local Germany.

Awarie we Francji i Niemczech

Francuska firma energetyczna Enedis podała, że w szczytowym momencie burzy Austen w sobotę około 288 tysięcy gospodarstw domowych pozostawało bez prądu. W niedzielę w południe energii elektrycznej nadal nie miało około 59 tysięcy domów, głównie w Normandii i Bretanii. Do przywrócenia zasilania skierowano 2600 pracowników Enedis i wykonawców.

W Niemczech Austen pozbawiła energii elektrycznej 10 tysięcy domów we Fryburgu Bryzgowijskim i okolicach. Z powodu awarii prądu, która zakłóciła również działanie sieci komórkowej, główny szpital miasta ograniczył przyjmowanie pacjentów wyłącznie do nagłych przypadków. Według niemieckiej policji w Nastätten dwie osoby odniosły ciężkie obrażenia, gdy wiatr zerwał rusztowanie podczas jesiennego jarmarku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Odwołane loty i skutki w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii z powodu burz w różnych momentach bez prądu pozostawało ponad 400 tysięcy gospodarstw domowych, podało Energy Networks Association. W Argyll and Bute, w zachodniej Szkocji, odnotowano porywy wiatru do 135 kilometrów na godzinę. Powalone drzewa i linie energetyczne blokowały drogi oraz tory kolejowe. W Brighton w piątek burza Austen porwała część molo, które nie było używane po pożarze w 2003 roku.

Niekorzystna pogoda dotknęła również Holandię i Belgię: w Brukseli w sobotę cztery osoby zostały ranne wskutek upadku drzew. Na lotnisku Amsterdam-Schiphol w niedzielę odwołano około 90 lotów, w tym do Paryża, Rzymu i Dublina, a dziesiątki lotów przylatujących również się nie odbyły. Odwołania i zmiany lotów dotknęły lotniska w północnej Anglii i Szkocji.

Czytaj nas na