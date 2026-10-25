席卷北欧的Boelo和Austen风暴导致法国、德国和英国超过15万户家庭断电。恶劣天气还造成数百个航班取消和改道，并导致移动通信网络中断，据德国《The Local》报道。

法国和德国的停电情况

法国能源公司Enedis表示，周六Austen风暴最严重时，约28.8万户家庭停电。截至周日中午，约5.9万户家庭仍未恢复供电，主要位于诺曼底和布列塔尼。共有2600名Enedis员工和承包商参与恢复供电工作。

在德国，Austen风暴导致弗赖堡和周边地区1万户家庭断电。由于停电同时扰乱了移动通信网络，该市主要医院将接诊限制为仅限急诊病例。据德国警方称，在纳斯特滕举行秋季集市期间，风吹倒脚手架，造成两人重伤。

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英国的航班取消及影响

英国能源网络协会表示，在不同时间，由于风暴，英国有超过40万户家庭断电。在苏格兰西部阿盖尔-比特地区，记录到最高时速135公里的阵风。倒下的树木和电力线路阻塞了公路和铁路轨道。周五，Austen风暴卷走了布莱顿一座码头的一部分，该码头自2003年火灾后一直未被使用。

恶劣天气还影响了荷兰和比利时：周六在布鲁塞尔，树木倒塌造成4人受伤。周日，阿姆斯特丹史基浦机场取消了约90个航班，其中包括飞往巴黎、罗马和都柏林的航班，数十个抵达航班也未能成行。英格兰北部和苏格兰的机场也受到航班取消和变更的影响。

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