Штормы Boelo и Austen, прошедшие по Северной Европе, оставили без электроснабжения более 150 тысяч домов во Франции, Германии и Великобритании. Непогода также привела к отмене и перенаправлению сотен авиарейсов и сбоям в работе мобильных сетей, сообщает The Local Germany.

Отключения во Франции и Германии

Французская энергетическая компания Enedis заявила, что на пике шторма Austen в субботу без света оставались около 288 тысяч домохозяйств. По состоянию на полдень воскресенья электричества не было примерно в 59 тысячах домов, преимущественно в Нормандии и Бретани. Для восстановления электроснабжения привлекли 2600 сотрудников Enedis и подрядчиков.

В Германии Austen оставил без электроэнергии 10 тысяч домов во Фрайбурге-им-Брайсгау и его окрестностях. Из-за отключения электричества, которое также нарушило работу мобильной сети, главная больница города ограничила прием только неотложными случаями. По данным немецкой полиции, в Настеттене два человека получили тяжелые травмы, когда ветер сорвал строительные леса во время осенней ярмарки.

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Отмененные рейсы и последствия в Британии

В Великобритании в разные периоды из-за штормов без электричества оставались более 400 тысяч домохозяйств, сообщила Energy Networks Association. В Аргайл-энд-Бьют на западе Шотландии зафиксировали порывы ветра до 135 километров в час. Упавшие деревья и линии электропередачи перекрывали автомобильные дороги и железнодорожные пути. В Брайтоне в пятницу шторм Austen унес часть пирса, который не использовался после пожара 2003 года.

Непогода также затронула Нидерланды и Бельгию: в Брюсселе в субботу из-за падения деревьев пострадали четыре человека. В амстердамском аэропорту Схипхол в воскресенье отменили около 90 рейсов, в том числе в Париж, Рим и Дублин, а десятки прибывающих рейсов также не состоялись. Отмены и изменения рейсов затронули аэропорты севера Англии и Шотландии.

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