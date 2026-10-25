Шторми знеструмили понад 150 тисяч домівок у Європі — The Local Germany

Шторми Boelo та Austen, що пройшли Північною Європою, залишили без електропостачання понад 150 тисяч домівок у Франції, Німеччині та Великій Британії. Негода також спричинила скасування і перенаправлення сотень авіарейсів та перебої в роботі мобільних мереж, повідомляє The Local Germany.

Відключення у Франції та Німеччині

Французька енергетична компанія Enedis заявила, що на піку шторму Austen у суботу без світла залишалися близько 288 тисяч домогосподарств. Станом на полудень неділі електрики не мали приблизно 59 тисяч домівок, переважно в Нормандії та Бретані. До відновлення електропостачання залучили 2 600 працівників Enedis і підрядників.

У Німеччині Austen залишив без електроенергії 10 тисяч домівок у Фрайбурзі-ім-Брайсгау та його околицях. Через знеструмлення, яке також порушило роботу мобільної мережі, головна лікарня міста обмежила прийом лише невідкладними випадками. За даними німецької поліції, у Настеттені двоє людей зазнали тяжких травм, коли вітер зірвав риштування під час осіннього ярмарку.

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Скасовані рейси та наслідки у Британії

У Великій Британії в різний час через шторми без електрики залишалися понад 400 тисяч домогосподарств, повідомила Energy Networks Association. У західній Шотландії, в окрузі Аргайл-енд-Б'ют, зафіксували пориви вітру до 135 кілометрів за годину. Повалені дерева та лінії електропередач перекривали автомобільні дороги й залізничні колії. У Брайтоні в п'ятницю шторм Austen відніс частину пірса, який не використовували після пожежі 2003 року.

Негода також зачепила Нідерланди та Бельгію: у Брюсселі через падіння дерев у суботу постраждали чотири людини. В амстердамському аеропорту Схіпгол у неділю скасували близько 90 рейсів, зокрема до Парижа, Рима та Дубліна, а десятки рейсів на прибуття також не відбулися. Скасування та зміни рейсів торкнулися аеропортів півночі Англії й Шотландії.

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