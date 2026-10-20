Британія направить винищувачі Typhoon до Саудівської Аравії — The National

Велика Британія направить винищувачі RAF Typhoon до Саудівської Аравії для захисту міст і критичної національної інфраструктури від повітряних атак єменських хуситів. Літаки виконуватимуть оборонні завдання та не завдаватимуть наступальних ударів по хуситах.

Оборонна місія RAF

Про рішення британської влади повідомляє The National. Окрім винищувачів, Лондон надасть транспортний літак Atlas A400M для перевезення обладнання територією Саудівської Аравії. Британські військові радники також підтримуватимуть саудівських колег на місцях.

У вересні Британія вже оголошувала про додаткову оборонну допомогу Саудівській Аравії після поновлення атак хуситів. Тоді до пакета увійшов літак-заправник RAF Voyager, однак підтримки винищувачами він не передбачав.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Посилення присутності в регіоні

У березні канцелярія британського прем'єр-міністра повідомляла про направлення до регіону чотирьох винищувачів для оборони від іранських ракет. Це доповнило чотири Typhoon, які вже були розміщені в Катарі для підтримки регіональних союзників, що зазнавали атак з боку Ірану.

За даними видання, останніми тижнями атаки хуситів у Саудівській Аравії посилилися. Єменська влада заявила, що внаслідок удару по навчальному табору урядових сил безпеки загинули 58 людей. Повідомлялося також про удари по аеропорту Ер-Ріяда, штаб-квартирі Saudi Aramco в Дахрані та магістральному трубопроводу. Міністерство оборони Британії заявило, що дії хуситів дестабілізують регіон і поглиблюють гуманітарну кризу в Ємені.

Читай нас у