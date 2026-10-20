英国将向沙特阿拉伯部署“台风”战斗机——《国民报》

英国将向沙特阿拉伯部署英国皇家空军“台风”战斗机，以保护城市和关键国家基础设施免受也门胡塞武装的空袭。飞机将执行防御任务，不会对胡塞武装发动进攻性打击。

英国皇家空军的防御任务

据《国民报》报道，这是英国当局作出的决定。除战斗机外，伦敦还将提供一架 Atlas A400M 运输机，用于在沙特阿拉伯境内运输设备。英国军事顾问也将为当地的沙特同行提供支持。

9月，在胡塞武装恢复袭击后，英国已宣布向沙特阿拉伯提供额外防御援助。当时的援助方案包括一架英国皇家空军 Voyager 加油机，但不包括战斗机支持。

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加强在该地区的存在

3月，英国首相办公室曾表示，将向该地区派遣四架战斗机，以防御伊朗导弹。这补充了已部署在卡塔尔的四架“台风”战斗机，后者用于支持遭受伊朗攻击的地区盟友。

据该媒体报道，近几周胡塞武装在沙特阿拉伯的袭击加剧。也门当局表示，对政府安全部队训练营的一次袭击造成58人死亡。此外，还有报道称，利雅得机场、位于宰赫兰的沙特阿美总部以及一条主干管道遭到袭击。英国国防部表示，胡塞武装的行动正在破坏该地区稳定，并加深也门的人道主义危机。

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