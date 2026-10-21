在波兰，49.8%的受访者积极评价了政府针对近期校园暴力事件采取的行动。41.6%的受访者给出负面评价，另有8.5%尚未确定答案，Interia报道，该媒体援引了IBRiS为Grupa Polsat开展的一项调查。

当被问及当局的反应时，40.2%的受访者回答“较好”，9.6%回答“非常好”。与此同时，22.4%认为政府的反应“非常差”，19.2%选择“较差”。

女性与男性评价之间的差异

56.1%的受访女性和43%的男性积极评价了政府的行动。50.5%的男性和33.7%的女性对当局的反应作出批评性评价。10.2%的女性和6.6%的男性回答“不知道”或“难以回答”。

正面评价比例最高的是70岁及以上人群，为67.8%。在50至59岁年龄组中，58.1%的受访者积极评价了当局的行动；在18至29岁的参与者中，这一比例为50.2%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

负面评价在30至39岁和40至49岁年龄组中占主导。在30至39岁组中，50.4%的受访者表达了批评性意见，41.9%表达了正面意见。在40至49岁的受访者中，50.5%对政府行动作出负面评价，37.8%作出正面评价。

校园袭击事件后的调查

该调查是在10月初波兰教育机构发生一系列危险事件后进行的。在奥斯特罗文卡，一名19岁青年在一所学校袭击他人，造成9人受伤。次日，在维什库夫附近的莱什奇杜乌-诺维内，一名15岁青少年致命伤害了一名37岁的学校女员工。

这些事件后，网络上流传着威胁以及关于所谓“血腥星期五”的消息，但警方未证实存在这种网络挑战。到周三早晨，执法人员已在全国开展近27.6万次教育机构检查，并拘留195人。

IBRiS调查于2026年10月14日至16日通过CATI标准化电话访谈方式进行。来自波兰各地的1000名受访者参与了调查。

关注我们在