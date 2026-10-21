俄罗斯可能会加强对欧洲国家（特别是北约成员国）的破坏活动和秘密行动。 在莱比锡机场疑似破坏活动被揭露后，克里姆林宫的一名代表联系了德国政府的一位同事，并警告称该机场可能并非莫斯科的最后一个目标。

2026年8月，莱比锡机场在一架乌克兰安-124运输机附近发现了一架载有爆炸物的无人机。随后查明，当时共有多架无人机。

9月1日，德国正式指控俄罗斯企图在机场制造破坏活动。莫斯科方面否认了这些指控。

据援引美国情报信息的欧洲官员称，今年夏天，由于俄罗斯领导层既未在战场上取得进展，也未在与华盛顿的谈判中达成预期目标，莫斯科国内的不满情绪日益加剧。

特别是，军事行动和外交接触均未能迫使乌克兰接受俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京提出的要求。

熟悉美国情报结论的《华尔街日报》消息人士称，弗拉基米尔·普京本人下令加强对北约国家的破坏活动和秘密行动。

据该报报道，美国中央情报局局长约翰·雷特克利夫在访问莫斯科后，向欧洲情报部门同行及多名政界人士通报了俄罗斯破坏活动加剧的情况。

此处指的是他于2026年8月对俄罗斯首都的访问。据消息人士称，此行结束后，雷特克利夫向合作伙伴们警示了其国家面临的风险。

据《华尔街日报》报道，在莱比锡机场事件发生后，多个欧洲国家关于针对基础设施的破坏活动和可疑袭击的报告日益增多。

具体而言，8月曾有以下事件报道：

爱沙尼亚和波兰 ——生产无人机的企业发生纵火事件。

斯洛伐克 ——当局表示已挫败一起针对乌克兰无人机生产工厂的预谋纵火案。

波兰、立陶宛和保加利亚——有报告称Starlink卫星通信地面站遭到破坏活动。

这些事件发生之际，西方情报机构此前曾警告称，俄罗斯在欧洲的秘密活动可能加剧。与此同时，具体事件的责任应根据调查结果来确定。

据《华尔街日报》报道，西方官员将此类行动的加剧归因于克里姆林宫对乌克兰战争局势的不满，以及谈判未取得预期成果。 俄罗斯否认了德国关于莱比锡机场事件的指控。

《华尔街日报》援引知情人士的话报道了这一消息。该报未透露该俄罗斯官员的姓名。

在德国莱比锡/哈勒机场，人们发现靠近俄罗斯安-124“鲁斯兰”货机停机坪的防护围栏遭到破坏。 警方推测围栏可能是被车辆撞坏的，但在现场未发现可疑人员或物品。由于此次事件，北跑道已暂时关闭，而南跑道则继续运行。

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