塞尔维亚宣判热利科·诺瓦科维奇和米连科·卡利察无罪，两人所涉案件与1992年6月波斯尼亚和黑塞哥维那西北部阿利奇和埃基奇村24名波什尼亚克平民死亡有关。根据追诉战争罪被告合作议定书，针对这两人的案件于2022年初从波斯尼亚和黑塞哥维那移交至塞尔维亚，Balkan Insight报道。

诺瓦科维奇于2026年5月被判无罪，8月，贝尔格莱德上诉法院维持了这一裁决。卡利察的案件最初就单独的指控被发回重审，但2026年10月，贝尔格莱德人道法中心也报告称他被判无罪。

1992年对村庄的袭击

根据BIRN司法认定事实数据库，1992年6月22日，波斯尼亚塞族武装在靠近博桑斯基诺维镇的阿利奇一处当地墓地杀害了24名波什尼亚克平民。居民被赶出家门，集中到一栋房屋内。此前遭到殴打的男性被与妇女和儿童分开，并被带往墓地。妇女和儿童被用拖拉机运往乌里耶定居点，并遭到抢劫。

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2024年，波斯尼亚和黑塞哥维那国家法院以博桑斯基诺维地区的罪行为由，判处10名波斯尼亚塞族军人合计162年监禁。另外3名被告在2016年承认在该市镇杀害、强迫迁移和酷刑虐待波什尼亚克人后，被合计判处19年监禁。

对塞尔维亚审理的批评

贝尔格莱德人道法中心法律分析师马里亚娜·切斯蒂奇·耶洛瓦茨表示，塞尔维亚检方在与从波斯尼亚和黑塞哥维那移交的案件不同的事实和法律框架内审理该案。她说，塞尔维亚检方没有提出危害人类罪指控，也没有提交新证据。

这名分析师还批评了法院的裁决理由，法院称妇女和儿童被送往乌里耶是为了获得保护和庇护。她认为，法院没有评估袭击及强迫迁移波什尼亚克人口的更广泛背景。她呼吁波斯尼亚和黑塞哥维那与塞尔维亚不要将合作局限于移交诉讼程序，而应开展联合调查，并改善与证人及受害者家属的沟通。

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