W Serbii uniewinniono Željka Novakovića i Milenka Karlicę w postępowaniach związanych ze śmiercią 24 bośniackich cywilów w wsiach Alići i Ekići w północno-zachodniej Bośni i Hercegowinie w czerwcu 1992 roku. Sprawy przeciwko mężczyznom przekazano z Bośni i Hercegowiny do Serbii na początku 2022 roku zgodnie z protokołem współpracy w ściganiu oskarżonych o zbrodnie wojenne, informuje Balkan Insight.

Novaković został uniewinniony w maju 2026 roku, a w sierpniu Sąd Apelacyjny w Belgradzie utrzymał to orzeczenie w mocy. Sprawę Karlicy początkowo skierowano do ponownego rozpoznania w odniesieniu do odrębnych zarzutów, jednak w październiku 2026 roku belgradzkie Centrum Prawa Humanitarnego poinformowało również o jego uniewinnieniu.

Atak na wsie w 1992 roku

Według bazy sądownie ustalonych faktów BIRN, 22 czerwca 1992 roku siły bośniackich Serbów zabiły 24 bośniackich cywilów na lokalnym cmentarzu w Alići, w pobliżu miasta Bosanski Novi. Mieszkańców wypędzono z domów i zgromadzono w jednym budynku. Mężczyzn, których wcześniej bito, oddzielono od kobiet i dzieci oraz wywieziono na cmentarz. Kobiety i dzieci przewieziono traktorem do osady Urije i ograbiono.

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W 2024 roku sąd państwowy Bośni i Hercegowiny skazał dziesięciu żołnierzy bośniackich Serbów łącznie na 162 lata więzienia za zbrodnie w rejonie Bosanskiego Noviego. Kolejnych trzech oskarżonych otrzymało w 2016 roku łącznie 19 lat pozbawienia wolności po przyznaniu się do zabójstw, przymusowego przesiedlenia i tortur Bośniaków w tej gminie.

Krytyka postępowania w Serbii

Marijana Čestić Jelovac, analityczka prawna belgradzkiego Centrum Prawa Humanitarnego, oświadczyła, że serbskie oskarżenie rozpatrywało sprawę w innej płaszczyźnie faktycznej i prawnej niż ta przekazana z Bośni i Hercegowiny. Według niej prokuratura Serbii nie wnosi oskarżeń o zbrodnie przeciwko ludzkości i nie przedstawiła nowych dowodów.

Analityczka skrytykowała również uzasadnienie sądu, który wskazał, że kobiety i dzieci przewieziono do Urije dla ochrony i schronienia. Jej zdaniem sąd nie ocenił szerszego kontekstu ataku i przymusowego przesiedlenia ludności bośniackiej. Wezwała Bośnię i Hercegowinę oraz Serbię, aby nie ograniczały współpracy do przekazywania postępowań, lecz prowadziły wspólne śledztwa i poprawiły komunikację ze świadkami oraz rodzinami ofiar.

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