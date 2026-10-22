У Сербії виправдали Желька Новаковича та Міленка Карлицю у провадженнях, пов’язаних із загибеллю 24 цивільних босняків у селах Алічі та Екічі на північному заході Боснії і Герцеговини в червні 1992 року. Справи проти чоловіків на початку 2022 року передали з Боснії і Герцеговини до Сербії відповідно до протоколу про співпрацю у переслідуванні обвинувачених у воєнних злочинах, повідомляє Balkan Insight.

Новаковича виправдали у травні 2026 року, а в серпні Апеляційний суд у Белграді залишив це рішення в силі. Справу Карлиці спершу повернули на новий розгляд за окремими пунктами обвинувачення, проте в жовтні 2026 року белградський Центр гуманітарного права повідомив і про його виправдання.

Напад на села 1992 року

За даними бази судово встановлених фактів BIRN, 22 червня 1992 року сили боснійських сербів убили 24 цивільних бошняків на місцевому кладовищі в Алічах, поблизу міста Босанскі-Нові. Жителів вигнали з домівок і зібрали в одному будинку. Чоловіків, яких перед тим били, відокремили від жінок і дітей та відвезли на кладовище. Жінок і дітей доправили трактором до поселення Уріє та пограбували.

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У 2024 році державний суд Боснії і Герцеговини засудив десятьох військовослужбовців боснійських сербів загалом до 162 років ув’язнення за злочини в районі Босанскі-Нові. Ще троє обвинувачених у 2016 році отримали сукупно 19 років позбавлення волі після визнання провини у вбивствах, примусовому переміщенні та катуваннях бошняків у муніципалітеті.

Критика розгляду в Сербії

Юридична аналітикиня белградського Центру гуманітарного права Маріяна Честич Єловац заявила, що сербське обвинувачення розглядало справу в іншій фактичній та правовій площині, ніж та, що була передана з Боснії і Герцеговини. За її словами, прокуратура Сербії не висуває обвинувачень у злочинах проти людяності та не подала нових доказів.

Аналітикиня також розкритикувала мотивування рішення суду, який зазначив, що жінок і дітей перевезли до Уріє для захисту та прихистку. На її думку, суд не оцінив ширший контекст нападу й примусового переміщення бошняцького населення. Вона закликала Боснію і Герцеговину та Сербію не обмежувати співпрацю передаванням проваджень, а проводити спільні розслідування та поліпшити комунікацію зі свідками й родинами жертв.

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