在波兰境内苏台德山脉的小雪山自然保护区，研究人员确认了三趾啄木鸟筑巢——这一物种近130年来一直被认为已从当地森林中消失。据RMF24报道，鸟类学家于2025年6月10日在海拔约1070米的一棵活云杉上发现了带有鸟巢的树洞。

雏鸟已离巢

在首次观察期间，研究人员看到成年鸟为雏鸟带来食物。随后，幼鸟离开了鸟巢，证实这对鸟成功繁殖。

此前一次得到确认的三趾啄木鸟在西里西亚筑巢记录可追溯至1896年，当时在杜什尼基-兹德鲁伊附近发现了该物种。此后，该物种一直未在苏台德山脉的西里西亚森林中得到确认。

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该物种依赖老龄森林

三趾啄木鸟需要成熟的针叶林，尤其是拥有老云杉和冷杉的森林。它需要枯死或正在枯萎的树木来营造树洞并寻找食物。这些鸟遗弃的树洞可能被其他动物使用，包括花头鸺鹠、山雀和小型哺乳动物。

在波兰，三趾啄木鸟主要分布在喀尔巴阡山脉和该国东北部。其繁殖种群估计为1000至1400对；该物种被列入波兰鸟类红色名录，等级为近危。对其最大的威胁是砍伐老树和枯死树木，这些树木是其筑巢和觅食场所。

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