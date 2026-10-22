В польских Судетах впервые за почти 130 лет подтвердили гнездование трехпалого дятла

В природном резервате Малый Снежник в польской части Судет подтвердили гнездование трёхпалого дятла — вида, который почти 130 лет считался отсутствующим в местных лесах. Орнитологи обнаружили дупло с гнездом 10 июня 2025 года в живой ели на высоте около 1070 метров над уровнем моря, сообщает RMF24.

Птенцы покинули гнездо

Во время первых наблюдений исследователи увидели взрослых птиц, приносивших корм птенцам. Позже молодые дятлы покинули гнездо, что подтвердило успешное размножение пары.

Предыдущий подтверждённый случай гнездования трёхпалого дятла в Силезии датировали 1896 годом: его зафиксировали недалеко от Душники-Здруй. С тех пор вид не подтверждали в силезских лесах Судет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вид зависит от старых лесов

Трёхпалому дятлу необходимы зрелые хвойные леса, прежде всего со старыми елями и пихтами. Для обустройства дупел и поиска пищи ему нужны мёртвые или усыхающие деревья. Покинутые дупла этих птиц могут использовать другие животные, в частности воробьиные сычики, синицы и мелкие млекопитающие.

В Польше трёхпалый дятел встречается преимущественно в Карпатах и на северо-востоке страны. Его гнездовую популяцию оценивают в 1000–1400 пар; вид внесён в Красный список птиц Польши как близкий к угрожаемому положению. Наибольшую опасность для него представляет вырубка старых и мёртвых деревьев, которые служат местами гнездования и кормления.

Читай нас в