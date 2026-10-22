W rezerwacie przyrody Mały Śnieżnik w polskiej części Sudetów potwierdzono lęg dzięcioła trójpalczastego — gatunku, który przez niemal 130 lat był uznawany za nieobecny w lokalnych lasach. Ornitolodzy odkryli dziuplę z gniazdem 10 czerwca 2025 roku w żywym świerku na wysokości około 1070 metrów nad poziomem morza, informuje RMF24.

Pisklęta opuściły gniazdo

Podczas pierwszych obserwacji badacze zobaczyli dorosłe ptaki przynoszące pokarm pisklętom. Później młode dzięcioły opuściły gniazdo, co potwierdziło udany lęg pary.

Poprzedni potwierdzony przypadek lęgu dzięcioła trójpalczastego na Śląsku datowano na 1896 rok: odnotowano go w pobliżu Dusznik-Zdroju. Od tamtej pory gatunku nie potwierdzano w śląskich lasach Sudetów.

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Gatunek zależy od starych lasów

Dzięcioł trójpalczasty potrzebuje dojrzałych lasów iglastych, przede wszystkim ze starymi świerkami i jodłami. Do zakładania dziupli i poszukiwania pokarmu niezbędne są mu martwe lub zamierające drzewa. Opuszczone dziuple tych ptaków mogą być wykorzystywane przez inne zwierzęta, w tym sóweczki, sikory i drobne ssaki.

W Polsce dzięcioł trójpalczasty występuje głównie w Karpatach i na północnym wschodzie kraju. Jego populację lęgową szacuje się na 1000–1400 par; gatunek wpisano na Czerwoną listę ptaków Polski jako bliski zagrożenia. Największe zagrożenie stanowi dla niego wycinanie starych i martwych drzew, które są miejscami gniazdowania i żerowania.

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