波兰内政与行政部警告家长，关于据称必须向学校提交有关警报信号期间行动的特殊声明的消息并不属实。据Interia报道，该部门发言人卡罗琳娜·加韦茨卡表示，此类帖子传播虚假信息，意在引发家长的焦虑和恐惧。

儿童仍由教育机构照看

根据现行程序，如发生空袭威胁，儿童必须留在学校或幼儿园的照看之下，并待在指定的避难地点。有关教育机构在此类情况下行为程序的文件已于9月21日转交给各省长和波兰国家教育部。

波兰内政部强调，家长不应在警报期间前往接孩子。危险覆盖警报所涉及的整个区域，而出行可能带来额外风险。道路可能被封闭，紧急服务部门也可能正在开展救援工作。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

无需额外声明

该部门指出，相关规定并未要求家长提交任何额外声明，以所谓避免适用该程序。规定也不要求用巴士运送儿童，或将他们交给无权接收他们的人员。

警报信号期间不应将儿童带到露天区域。只有在相关服务部门或主管机构作出适当指示后，才可以离开建筑物；这些机构必须确定安全路线。内政部呼吁，在危机情况下应使用经核实的信息、保持冷静并遵守既定程序。

关注我们在