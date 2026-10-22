МВС Польщі попередило про фейкові вимоги заяв від батьків під час тривог — Interia

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі попередило батьків про неправдиві повідомлення щодо нібито необхідності подавати до шкіл спеціальні заяви про дії під час сигналу тривоги. Як повідомляє Interia, речниця відомства Кароліна Галецька заявила, що такі дописи поширюють дезінформацію та мають викликати в батьків тривогу і страх.

Діти залишаються під наглядом закладу

За чинною процедурою, у разі загрози повітряного нападу діти мають залишатися під опікою школи або дитячого садка у визначеному місці укриття. Процедуру поведінки закладів освіти в таких ситуаціях 21 вересня передали воєводам і Міністерству національної освіти Польщі.

МВС Польщі наголосило, що батькам не варто їхати по дітей під час тривоги. Небезпека поширюється на всю територію, охоплену попередженням, а переміщення може створювати додаткові ризики. Дороги можуть бути перекриті, а екстрені служби — проводити рятувальні роботи.

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Додаткових заяв не потрібно

Відомство зазначило, що правила не передбачають подання батьками будь-яких додаткових заяв, щоб нібито убезпечити себе від застосування процедури. Також вони не вимагають перевезення дітей автобусами або передання їх людям, які не мають на це повноважень.

Дітей не слід виводити на відкритий простір під час сигналу тривоги. Залишити будівлю можна лише після відповідного розпорядження служб або компетентних органів, які мають визначити безпечний маршрут. МВС закликало в кризових ситуаціях користуватися перевіреною інформацією, зберігати спокій і дотримуватися встановлених процедур.

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