Министерство внутренних дел и администрации Польши предупредило родителей о ложных сообщениях о якобы необходимости подавать в школы специальные заявления о действиях во время сигнала тревоги. Как сообщает Interia, представительница ведомства Каролина Галецкая заявила, что такие публикации распространяют дезинформацию и призваны вызвать у родителей тревогу и страх.

Дети остаются под присмотром учреждения

Согласно действующей процедуре, в случае угрозы воздушного нападения дети должны оставаться под опекой школы или детского сада в определенном месте укрытия. Процедуру действий учреждений образования в таких ситуациях 21 сентября направили воеводам и Министерству национального образования Польши.

МВД Польши подчеркнуло, что родителям не следует ехать за детьми во время тревоги. Опасность распространяется на всю территорию, охваченную предупреждением, а передвижение может создавать дополнительные риски. Дороги могут быть перекрыты, а экстренные службы — проводить спасательные работы.

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Дополнительные заявления не нужны

Ведомство отметило, что правила не предусматривают подачи родителями каких-либо дополнительных заявлений, чтобы якобы обезопасить себя от применения процедуры. Они также не требуют перевозить детей автобусами или передавать их людям, не имеющим на это полномочий.

Детей не следует выводить на открытое пространство во время сигнала тревоги. Покинуть здание можно только после соответствующего распоряжения служб или компетентных органов, которые должны определить безопасный маршрут. МВД призвало в кризисных ситуациях пользоваться проверенной информацией, сохранять спокойствие и соблюдать установленные процедуры.

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