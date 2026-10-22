在美国处决失败后，被判处死刑的克里斯塔·派克打破了沉默

在美国被判处死刑的克里斯塔·派克，在处决失败后开始能清晰地说话。此前，她曾处于意识混乱状态，只能进行最基本的交流。 事件发生后，她的状况发生了变化：现在她能够清晰地表达自己的想法。

在美国，50岁的克里斯塔·派克在田纳西州经历了一次未遂的死刑执行后，正在逐渐康复。 在被注射了两剂致命药物后，这名女子被送往医院，但现在她已经能够自主活动，并能用完整的句子进行交流。

克里斯塔·派克因1995年的一起谋杀案被判处死刑，并于9月30日幸免于一次行刑尝试。在田纳西州，她两次被注射了致死剂量的戊巴比妥，但最终仍幸存下来。

事件发生后，派克被送往医院救治。随后她出院，目前正在监狱中继续康复。

根据其辩护律师公布的最新消息，这位50岁的美国女性的健康状况已明显好转。如今，她能够无需他人搀扶地行走，并能用完整的句子清晰地表达自己的想法。

此前有报道称，在处决失败后，派克曾出现意识混乱。虽然她能够进行交流，但能力仍受到限制。

尽管出现了积极变化，医务人员仍在持续监测这名死囚的健康状况。律师们强调，目前尚无法确定注射两剂致死剂量的戊巴比妥会对身体造成何种长期影响。

派克的法律团队还向在紧急情况下协助她的救援人员和医护人员表示了感谢。

此前，为派克律师团队提供咨询的麻醉师乔尔·齐沃特向BBC介绍了她住院后的状况。

据他介绍，这名女子对在医疗机构的经历保留了一些零星的记忆，但很可能不记得试图对其执行死刑的那一刻。

“她对住院期间有些许记忆，但我认为对行刑未遂一事并无记忆，”这位医生解释道。

齐沃特指出，最初的康复迹象令人感到乐观。但同时，他也告诫不要过早下结论，因为在发生此类事件后，现在评估对健康可能产生的所有后果还为时过早。

这次执行死刑未遂事件给田纳西州当局带来了一系列法律问题。事件发生后，该州已暂停执行死刑至2026年底，以便对事件经过进行调查。

目前尚不清楚当局是否会再次尝试对派克执行死刑。

她的辩护律师可以援引《美国宪法》第八修正案对这一决定提出上诉。该修正案禁止施加残酷和非常规的刑罚。如果当局再次决定使用注射死刑，这一问题可能会变得尤为尖锐。

非营利组织“死刑信息中心”执行主任罗宾·马赫此前向《今日美国》表示，从法律角度来看，这种情况是前所未有的。

“我们正处于未知的领域，”他指出。

据马赫称，自1947年以来，美国最高法院从未审议过“首次处决失败后再次尝试处决是否违宪”这一问题。

他强调，目前由此引发的法律问题尚无明确答案。

LADBible对此进行了报道。

此前，克里斯塔·派克在处决失败后已出院。

需要指出的是，克里斯塔·派克在处决失败后恢复了意识。

在田纳西州处决失败后，半小时后才派出了救护车。

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