立陶宛有两只装有走私香烟的气球发生爆炸

立陶宛在24小时内发生了两起利用热气球走私香烟的事件。两只热气球均与输电线发生碰撞后爆炸。

由于这两起事件，走私者损失了近2万包通过热气球空运的香烟。执法部门在两起事件发生后均查获了走私货物。

这两起事件均发生在10月21日星期三，地点分别位于立陶宛的凯代奈伊和凯希亚多里斯地区。救援人员于次日报告了这些事件。

第一起爆炸发生在上午6时左右，地点位于凯达尼艾地区帕多特努维斯村。消防员接到报警称，德劳吉斯特斯街上有东西着火。起初，人们推测可能是路灯爆炸所致。

然而，救援人员抵达现场后发现，原来是走私者的气球勾住了电线并发生爆炸。气球的残骸在路边燃烧着

赶到现场的警察在车行道上发现了十个用绳子捆扎的包裹。据初步统计，其中装有约1.5万包疑似走私香烟。

执法部门目前尚未查明涉案人员身份。 收集到的证据已移交给立陶宛国家边防局工作人员。多特努夫斯基乡乡长莫德斯塔斯·特瓦拉维丘斯向《Rinkos aikštė》报透露，该地区此前从未发生过此类事件。

“这是我们行政区发生的头一例。此前从未发生过类似事件。最有可能的情况是，热气球坠落在了一位农民的土地上。我还没来得及和他交谈，因此没有更多信息，”他说。

第二起事件发生在同一天23:00左右，地点位于凯希亚多里斯区沙克尼亚伊村。救援人员接到报告称，田野中发生爆炸并起火。

消防员赶到现场后发现，另一只载有走私香烟的热气球撞上了输电线并起火。 据初步数据，在第二起事件现场发现了约4900包香烟。两起爆炸事件后，执法部门共查获约19900包疑似走私香烟。

据救援服务部门消息称。

立陶宛再次截获来自白俄罗斯的热气球，并已启动国际调查程序。

此前，立陶宛曾查获一架载有走私香烟的热气球——LRT报道。

立陶宛将针对俄罗斯人和白俄罗斯人的制裁延长至2027年。

立陶宛方面指出，降低柴油消费税已产生积极效果。

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